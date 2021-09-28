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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنائس أسوان تدق أجراسها استعدادا لاستقبال جثمان الأنبا هدرا

كنيسة كاتدرائية أسوان
كنيسة كاتدرائية أسوان

قامت كنيسة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، وكنائس المحافظة بدق أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان والذى وافته المنية أمس الاثنين بالقاهرة.   

 

واحتشد عدد كبير من الأقباط أمام مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس انتظارا لوصول جثمان الأنبا هدرا لأداء مراسم العزاء وطقوس الجنائز عليه بعد وفاته فى القاهرة وأداء صلوات ومراسم التجنيز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.   

خطة شاملة لتنفيذ حملات إزالة التعديات في أسوان

جامعة أسوان: تنظيم قافلة طبية بقرى كوم أمبو ضمن مبادرة "حياة كريمة"

خطة شاملة لتنفيذ حملات إزالة التعديات في أسوان

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين والرسميين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات يوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.  
 

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ومن جانب آخر قال الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إنه انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القافلة الطبية داخل القرى الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة كوم أمبو. 

 

وأشار عثمان الى أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضاً ضمن سلسلة مشروع القوافل الطبية الذي تنظمه الجامعة  تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبإشراف طبي بالمشروع الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب.

 

وأكد أيمن عثمان علي دور الجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وذلك من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان والقيام بتنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز كوم أمبو تيسيراً على أهالى أسوان.

 

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وفي نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري أن كلية الطب والمستشفي الجامعي يشاركان في هذه القوافل الطبية، وأن الجامعة قامت بتنظيم هذه القافلة الطبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والإدارة العامة للجامعات وكلية الطب التي تشارك بتسعة تخصصات مختلفة لتقديم الرعاية الطبية للقرى الأكثر فقراً والأكثر كثافة بالسكان مع توفير الأدوية بالمجان.

 

وأكمل الدكتور محمد زكى الدهشورى أن كلية الطب تشارك فى القافلة بـ9 تخصصات طبية وهى "الرمد والأنف والإذن والحنجرة، والباطنة، والجلدية والتناسلية والأطفال، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وذلك لتوقيع الكشف على أهالى قرية العباسية وقرية سبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

 

فيما أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان أن القافلة تقدم العلاج بالمجان لأهالى قرية العباسية وقرية سبعة قبلي وأن الحالات الجراحية يتم تحويلها للمستشفى الجامعى حسب التخصصات المختلفة، وذلك تيسيرا على أهالى قري مركز كوم أمبو.

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