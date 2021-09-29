موجز السوشيال ميديا| محمد رمضان في أحدث ظهور رفقة ممثلة هندية.. وهنا الزاهد تحتفل بالإقامة الذهبية في أبو ظبي

رصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
حفظ الله مصر والإمارات.. هنا الزاهد تحتفل بالإقامة الذهبية في أبو ظبي
محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد
درة تشارك صورا جديدة من رحلتها الأخيرة بإيطاليا.. شاهد
معاك يا بيبو.. جماهير الأهلي تدعم الخطيب عبر تويتر
حمو بيكا يشكو من أزمة فيديوهات اللايف عبر فيسبوك..ورسالة لـ مارك زوكربيرج
وجهت الشكر لأساتذة المسرح الكبار.. إلهام شاهين توقع كتاب المتمردة غدا
هاشتاج جمال عبد الناصر يتصدر تويتر.. ومغردون: مكانك في القلوب حاضر
المنافسة عادت.. كريستيانو رونالدو ينشر صورة من تدريباته مع اليونايتد