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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يشكو من أزمة فيديوهات اللايف عبر فيسبوك..ورسالة ل مارك زوكربيرج

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يشكو فيه من أزمة فيديوهات البث المباشر عبر الفيسبوك.

 

وناشد حمو بيكا مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرج بحل مشكلته، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور عبر البث المباشر بالتعليقات.

 

وقال حمو بيكا في الفيديو: “مش عاوزني أطلع فيسبوك. بيمنعوني من حبايبي، لأ، يا أستاذ مارك، حللنا الموضوع ده. أنا بقالي 6 شهور، الفيسبوك بتاعي مقفول".

 

وتابع: "عاوز كل إخواتي يعملولي متابعة، على ماي لاف، الفانز دي صفحتي. مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك”.

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حمو بيكا لمتابعيه على إنستجرام: أسعى في الخير دايما

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حمو بيكا: ماحدش ظلمني غير لما بقيت مطرب مهرجانات وبقيت مريض وبتعالج|فيديو

 

و أثار مغنى المهرجانات حمو بيكا، الجدل بعد ظهوره ضيفا مع برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر.

 

وقال بيكا: “أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس”، مضيفًا أن "أهم مطرب مهرجانات بعده في رأيه الشخصي هو نور التوت".
 

وعن رأيه في غناء محمد رمضان، قال حمو بيكا: “بيأدي كويس، لكن متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليونا، استخدم الفانز  بتاع التمثيل للغناء، تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم، لأنه بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها فيك”.

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