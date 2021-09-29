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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وبورتو

محمد صلاح
محمد صلاح

سجّل نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب  ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

هدف صلاح الأول جاء  فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب  توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة لـ صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

 

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالمباراة  في الدقيقة 61 عقب تمريرة بينية متقنة عن طريق كورتيس جونز إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه صلاح المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 67 .

أرقام محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وبورتو 


- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزًا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفًا).

 

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثمانٍ لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

 

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في أبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

 

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

 

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).

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