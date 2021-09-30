صادق: موسيماني يرفض غرامة الخطيب بعد السوبر ويبحث عن عرض للرحيل..تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رفض تماماً الاستسلام للغرامة المالية الموقعة عليه من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ، عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح".

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "موسيماني رفض الغرامة المالية المقدرة بثلاثمائة ألف جنيه، عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح ، وعبر المدرب عن غضبه بتلك العقوبة، وبدأ في البحث عن عروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد خسارته للقبي الدوري المصري و كأس السوبر المحلي".

واتخذ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأحمر، قرارا بخصم مثل هذا المبلغ أيضا من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.

وأكد بيان النادي: "أن العقوبات جاءت انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات النادي وجماهيره".

كما جاء في البيان أن سيتم اتخاذ الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهير الأهلي.