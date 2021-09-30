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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على خطى ساسي.. شروط غريبة من أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن شروط غريبة يضعها أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من اجل التجديد مع القلعة البيضاء .

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بنشرقي بالبقاء وتجديد تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة".

وأكمل: "رغم أن بعض الأندية المصرية تحاول إغرائه إلا أنه لا يريد اللعب داخل مصر، بنشرقي يريد اللعب خارج مصر".

وعن الأنباء التي ترددت عن تمرد اللاعبين ورفضهم التدريب بسبب المستحقات المتأخرة، قال الغندور: "حتى الآن، اللاعبون لم يحصلوا على مكافأة الدوري، ولهم مستحقات متأخرة، ولكنهم لم يتمردوا ولم يرفضوا النزول للمران".

وشدد "اللي بيتمرد بيقعد متمرد وميتدربش أسبوع مثلاً".

ويستعد الزمالك بطل الدوري للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، واستئناف بطولة كأس مصر التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي.

خالد الغندور الزمالك أشرف بن شرقي حسين لبيب الزمالك بطل الدوري كأس مصر

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على خطى ساسي.. شروط غريبة من أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك

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