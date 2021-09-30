الظهور الأول لكيروش .. منتخب مصر يواجه ليبريا وديا استعدادا لموقعة ليبيا

يستهل منتخب مصر، مساء اليوم الخميس، مشواره تحت قيادة مديره الفني الجديد، البرتغالي كارلوس كيروش، بمواجهة ودية أمام نظيره الليبيري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويظهر كيروش للمرة الأولى بمقعد قيادة الفراعنة، بعدما تولى المسؤولية خلفا لحسام البدري، المدرب السابق للمنتخب، عقب تعادل مصر مع الجابون (1-1)، وعدم اقتناع الجماهير بأداء الفريق تحت قيادته.

ويلعب المنتخب المصري المباراة الودية، بتشكيلة من اللاعبين المحليين، خصوصا أن المباراة تقام خارج الأجندة الدولية للفيفا وهدفها في المقام الأول، تجربة العناصر المحلية والوقوف على مستواهم، قبل مباراتي ليبيا المرتقبتين.

ويواجه الفراعنة نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وكانت آخر مواجهة ودية لمنتخب مصر، أمام نفس المنتخب (ليبيريا) والتي كانت في عهد حسام البدري، يوم 7 نوفمبر 2019، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي.

وكانت تلك المباراة تمثل البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل أول مواجهة رسمية في عهد البدري أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعلى مدار تاريخ المواجهات بين مصر وليبيريا، التقى المنتخبان 5 مرات سابقة، منها 4 لقاءات رسمية ومباراة ودية وحيدة.

وكانت البداية في تصفيات كأس العالم 1990، وفاز الفراعنة في القاهرة بهدفين نظيفين لعلاء ميهوب ومحمد رمضان، وفي لقاء الإياب فازت ليبيريا بهدف نظيف.

والتقى المنتخبان في تصفيات مونديال 1998، وفازت ليبيريا ذهابا بهدف جورج وايا الشهير في شباك الحضري.

وفي لقاء العودة بالقاهرة، فاز الفراعنة بخماسية نظيفة أحرزها هادي خشبة، هشام حنفي، عبد الستار صبري، حازم إمام وسمير كمونة.

وكانت آخر المواجهات في ودية 2019 التي فاز بها المنتخب المصري بهدف حمدي فتحي.

