محدش يلوى دراعنا.. شوبير: رئيس الزمالك يثور على اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس إنهاء مسؤولي نادي الزمالك، أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رفضهم النزول للتدريبات أول أمس الثلاثاء.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :"حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين الكبار بنادي الزمالك أمس الأربعاء" .



وأضاف :"حسين لبيب، كان منفعلاً وغاضب بشدة في تلك الجلسة وقال للاعبين نصًا الزمالك نادي كبير، ميتلويش دراعه ، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات في شهر اكتوبر، وجزء أخر في اول نوفمبر".



وتابع :"حسين لبيب، اتفق مع اللاعبين انه من يوم الأحد المقبل، سيتم تحديد مواعيد محددة لصرف المستحقات ، اللجنة الحالية بالزمالك معذورة، لأنها تولت المسئولية ووجدت النادي عليها مديونيات كثيرة للاعبين والمدربين".

وعلى جانب أخر ، أكد محمد اسامة طبيب نادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يحتاج إلى الراحة، مشيراً إلى أنه قد يلحق مباراة توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة : "إذا لم يكن عبد الشافي مؤهلا لم يكن لينضم للمنتخب، وهو يعاني من مشاكل في الركبة ويحتاج للراحة".

وأضاف: "اتفقنا أن نعمل على بروتوكول معين، والخطة كانت أن نعمل خلال فترة التوقف الحالية، وتواصلت مع طبيب المنتخب بعد اختياره وشرحت له حالته واتفقت على استكمال علاجه وعدم انضمامه للمنتخب، وتقبلوا الوضع من الناحية الطبية، ولم يكن يجب أن يكبر الموضوع بهذا الشكل".

وتابع: "ان شاء الله يلحق عبدالشافي مباراة توسكر الكيني".

وأتم أسامة تصريحاته: "لا يوجد أي إصابات في معسكر الزمالك وعبد الله جمعة عاد للتدرب بشكل طبيعي".







