ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في أسوان

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بتواجد اثنين من العناصر الإجرامية (الأول "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية (سلاح)" الثانى "محكوم عليه بالسحن المؤبد فى قضية (مخدرات)" - مقيمان بدائرة المركز) بمحل إقامتهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.