بطلب من الفيفا.. اتحاد الكرة يخاطب الأندية المصرية

خاطبت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد لموافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، رد على طلب اتحاد الكرة المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة.

وتضمن الرد ثلاثة نقاط هي:



1. أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم اقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.



2. يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي إجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .



3. يرغب الاتحاد الدولي في الإطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.



من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.