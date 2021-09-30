من المطار.. مي عمر تشارك جمهورها بصورة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ظهرت مى عمر داخل صالة المطار باطلالة كاجوال انيقة، استعدادا للسفر دون الكشف عن أي تفاصيل، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.