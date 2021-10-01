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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر مشروع من نوعه في العالم.. تعرف على آخر مستجدات مشروع ببنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان.. فيديو وصور

مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية ببنبان - أسوان

الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة تمتلك مشروعات تنموية وخدمية عملاقة يتم تنفيذها على أرض الواقع في مختلف المحافظات وفى محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية نبرز عبر موقع " صدى البلد " أهم مشروعات القرن الحادى والعشرين وهو مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية النظيفة في العالم وهو مشروع " المدينة الشمسية " أو " المزرعة الشمسية " بقرية بنبان التابعة لمركز دراو لتكون عروس الجنوب بذلك عاصمة للطاقة الشمسية ، وتحقق علامة الجودة العالمية من خلال طفرة كهربائية كبيرة توازى في قدرتها السد العالى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .

وللتعرف على هذا المشروع قال المهندس على عوض – مدير العمليات بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمركز دراو بأنه تم تقسيم هذا المشروع القومى إلى 40 محطة شمسية تم إنجاز 32 محطة منها بقدرة 1465 ميجا وات ، وأنه بحلول عام 2022 سيتم الإنتهاء بإذن الله من باقى المحطات الـ 8 المتبقية لتصل قدرة مشروع بنبان للطاقة الشمسية 2000 ميجا وات ، مؤكداً على أن الإستثمارات بهذا المشروع العملاق بدأت بـ 2.2 مليار دولار منذ عام 2017 ، وتم الربط خلال عام 2018 ، وأننا نسعى لتنفيذ التوسعات المستقبلية لمشروع الطاقة الشمسية لبنبان بالتوسع بقرية فارس بكوم أمبو بحلول عام 2022 .

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بينما أوضح المهندس محمود ياسين – مهندس كهرباء بأن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان يقوم العمل فيه لتحويل الطاقة الإشعاعية عن طريق الشمس إلى طاقة كهربائية مستمرة ، ويتم جمعها ، ثم يتم ربطها ، وعقب ذلك يتم تحويل الطاقة المستمرة إلى طاقة مترددة ، ثم تحول عن طريق المحولات من جهد قليل إلى جهد أكبر بقدرة 22 ك.فولت ، ثم يتم رفعها إلى السويتش جير ، ليتم بعد ذلك ربط الطاقة الكهربائية المنتجة على الشبكة العمومية القومية لجمهورية مصر العربية .

 

وفى نفس السياق أشار المهندس أحمد منصور – نائب مدير إحدى المحطات الشمسية المتواجدة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان إلى أن هذا المشروع يعتبر من أكبر التجمعات للطاقة الشمسية على مستوى العالم حيث أنها تعتمد على نظام التعقب الشمسى يوفر أفضل إنتاجية على مدار اليوم بالنسبة لإنتاجية الألواح ، وهناك دورات تنظيف شهرية يتم تنفيذها للألواح الشمسية لتفادى التأثيرات السلبية حيث توجد هناك معايير محددة يتم إتباعها أثناء تنفيذ أعمال التنظيف .

هذا فيما أشارت يارا عبد العظيم مسئول الموارد البشرية بمشروع الطاقة الشمسية:" أننى أقوم بدور حلقة الوصل بين الموظف والشركة ، ويتم عرض مشاكلهم المختلفة ، ويتم رفعها للمستوى الأعلى ، وبنعرفهم بحقوقهم طبقاً لقانون العمل ، ويتم الرد على كافة الإستفسارات المتعلقة بحقوقهم لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم". .

وكان قد أعلن في الفترة الماضية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جائزة التميز الحكومي العربية اختارت مشروع بنبان للطاقة الشمسية التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأفضل مشروع حكومي لتطوير البنية التحتية. 

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، موكدا أنه يطلق على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وأضاف حمزة أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان أصبح يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات. 

هذا ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل وجارى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء حيث أن هذا المشروع ينفذ بنظام التملك و البناء والتشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص .

ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر حيث أنه عقب إنتهاء العمل به سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة بينما ينتج السد العالى 2100 ميجا وات، مما يمكن وصفه بـ"سد عال" جديد على أرض أسوان .

 وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى وقت سابق بأن مشروع بنبان فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى بإعتباره أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم ، وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 2 مليار دولار، وأن مصر تستهدف ان يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 إلى 8200 ميجا وات بنسبة 20% ، كما أنه من المستهدف ان يتم زيادة هذه النسبة فى عام 2035 لتصل الى 42% من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة.

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62-145809-benban-giant-farm-renewable-energy-egypt_700x400
أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان الطاقة الشمسية اخبار المحافظات

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