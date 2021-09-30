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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يسجل الهدف الأول في مرمى ليبيريا

محمد شريف
محمد شريف

تمكن منتخب مصر من تسجيل هدف التقدم في مرمى ليبيريا في المباراة الودية التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهتي ليبيا. 

سجل محمد شريف هدف منتخب مصر في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من محمد الونش وارتقى باهر المحمدي مشتركاً مع حارس مرمى ليبيريا وسقطت الكرة امام محمد شريف الذي أسكنها الشباك.

تفاصيل الشوط الأول..

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الليبري بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب استاد برج العرب، استعداداً لمباراتي ليبيا المرتقبتين.

حاول لاعبوا منتخب مصر فك حصارات ليبريا التي كانت من الثانية الأولى لا تتخطى منتصف ملعبهم، ولكن لم يتمكن لاعبي الفراعنة من اختراقها.

تمركز لاعبي ليبيريا بشكل قوي للغاية في منطقة جزائهم ومنتصف ملعب، مما اضطر لاعبي منتخب مصر يلجأون لحلول فردية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

سدد عبد الله السعيد كرة قوية في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ولكن لم تكن منضبطة على المرمى ومرت على حارس ليبيريا بسلام.

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منتخب مصر يحاول اختراق دفاعات ليبيريا بعد 30 دقيقة والتعادل سيد الموقف

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بث مباشر مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية

ونظم منتخب مصر هجمة مميزة على مرمى ليبيريا في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو  على رأس عبد الله السعيد الذي سدد رأسية متقنة ولكن تصدى لها الحارس وأخرجها إلى ركنية.


تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي - الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).

 

مصر ليبيا منتخب عبد الله السعيد طارق حامد الشوط الأول بث مباشر محمد شريف محمد الشناوي

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