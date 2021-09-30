نيللي كريم: هشام عاشور قالي نتجوز بعد 3 أيام تعارف

قالت الفنانة نيللي كريم، إن هشام عاشور طلب منها الزواج بعد 3 أيام فقط لا غير، مشيرة إلي أن الأمر بدأ بهزار ثم تم الزواج.

وأشارت نيللي كريم خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع علي فضائية سي بي سي، إلى أنها تلقت مكالمة من المخرج جمال العدل، والذي طلبت منها إنهاء ما تتحدث عنه السوشيال ميديا بعد انتشار صورة لها مع هشام عاشور.

ومن جانبه قال هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم إن ارتباطهما تم بطريقة سريعة جدا ولا يتذكر حتى الآن كيف وقع في غرامها.

وقال: «بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج.. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر إنه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات».

وأوضح هشام عاشور أن شقيقه رامي عاشور كان سبب تعارفهما لأنه اتجه للغناء، لافتا إلى أن شقيقه «خاف على نيللي لأنها شخصية متواضعة بينما هو كان يعيش بحريته» بحسب وصفه.

وتحدث هشام عاشور أنه التقى بـ« نيللي » لأول مرة في الجونة بعد 3 سنوات من أول لقاء لهما بالولايات المتحدة وكان ينظر لها بطريقة مختلفة وشعر بطيبتها وتواضعها.