إبراهيم سعيد يهاجم منتخب مصر : كل يوم في الأسوأ

هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب إبراهيم سعيد : منتخب مصر والكره المصريه كل يوم في الاسوء ، حرام والله الوصول لهذا المستوي المتدني !!

يذكر أن هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية، اتحاد الكرة بعد قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأوليمبي .

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية : تعيين شوقي غريب لمنتخب مصر الاوليمبي هي رسالة من اتحاد الكرة أن التدريب في مصر ماشي بالحب .

وأضاف : مع احترامي لـ شوقي غريب وانجازه ثلاث بطولات مع حسن شحاته في كأس الأمم الافريقية لم يكن له دور ملموس سوي الاطمئنان علينا والتسخين قبل المباريات .

شوقي غريب مديرا فنيا لـ منتخب مصر الأوليمبي

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.



كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا، بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.



وقرر الاتحاد المصري، تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.



كما قرر الاتحاد، اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.