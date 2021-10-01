عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم منتخب مصر : كل يوم في الأسوأ

صدى البلد

هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب إبراهيم سعيد  :  منتخب مصر والكره المصريه كل يوم في الاسوء ، حرام والله الوصول لهذا المستوي المتدني !!

إبراهيم سعيد عن تولي شوقي غريب تدريب المنتخب الأولمبي: ماشية بالحب

تعليق إبراهيم سعيد على تعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي.. شاهد

يذكر أن هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية، اتحاد الكرة بعد قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأوليمبي .

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية : تعيين شوقي غريب لمنتخب مصر الاوليمبي هي رسالة من اتحاد الكرة أن التدريب في مصر ماشي بالحب .

وأضاف : مع احترامي لـ شوقي غريب وانجازه ثلاث بطولات مع حسن شحاته في كأس الأمم الافريقية لم يكن له دور ملموس سوي الاطمئنان علينا والتسخين قبل المباريات .

شوقي غريب مديرا فنيا لـ منتخب مصر الأوليمبي

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.


كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا، بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.


وقرر الاتحاد المصري، تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.


كما قرر الاتحاد، اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.

 

ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الكابتن ابراهيم سعيد كابتن ابراهيم سعيد إبراهيم سعيد

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

"بسبب مليون جنيه" .. كواليس فشل انتقال طارق حامد إلى الأهلي

بعد تصديق الكونجرس.. بايدن يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

العروسة طالق.. مصطفى حجاج: هذا أغرب موقف حدث في حفل زفاف.. فيديو

دعاء للميت مكتوب ومستجاب احرص عليه ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ