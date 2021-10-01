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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من منتخب مصر على انتقادات قائمة كيروش لمواجهة ليبيا.. خاص

كيروش
كيروش

كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر الأول، عن موقف البرتغالي كارلوس كيروش من استبعاد بعض الأسماء الهامة من قائمة الفراعنة لمواجهة ليبيا القادمة.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن استبعاد قفشة قرار فني بحت من كيروش، عبدالله السعيد هو اللاعب الأساسي في مركز صانع الألعاب.

وتابع:"محمد شريف استبعد بسبب قناعات كيروش بمصطفى محمد وكوكا بالاضافة إلى عمر مرموش.

وأكمل:"كيروش هو صاحب القرار الأول والأخير في قرار استبعاد شريف وقفشة رغم إن الجهاز المعاون له أوصي بتواجدهم ولكن في الأول والأخر ده قرارهم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

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