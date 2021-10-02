2 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

مولود اليوم من برج الميزان يستمع بهدوء وصبر للآخرين ولوجهات نظرهم، ويرُد عليهم بلباقة في حال اختلف معهم، ويُمكنه الخروج بحلول منطقية وعادلة للمشاكل؛ فهو يتمتع بالذكاء في هذه الناحية، يخوض محادثات لطيفة وودودة مع الآخرين مليئة بالمزاح والأفكار الإبداعية.

ووفقا لما نشرته خبيرة الأبراج، ماجي فرح، يستطيع إلهام الآخرين بحماسته وحيويته يتجنّب جميع المواقف العدائيّة والتي بها كراهية، ويبتعد عن افتعال المشاكل والصراعات، يُحب الأمور الجميلة والفاخرة، مما يجعله مسرفاً في بعض الأحيان لإرضاء نفسه يسمح للآخرين بالتأثير عليه وعلى قراراته أحياناً يميل لإرضاء شريكته وإسعادها بقدر ما يستطيع.

حظ مواليد 2 أكتوبر وفقا لعلم الأرقام

من جانبة تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 2 أكتوبر فإن ذلك يعنى أن لديك حسا اجتماعيا واستعدادا للوقوف بجانب الآخرين، وتميل لتقديم النصح والإرشاد لهم، كما أن لديك اهتمامات عديدة ومتنوعة، وتبدو عاطفيا وحساسا مما يجعلك متقلب المزاج جدا.

نصيحة

تقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لكل مولود يوم 2 أكتوبر فى عيد ميلادهم تقول له فيها إن هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك، فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

#برج_الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعاً دقيقاً بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي كن موضوعياً وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.