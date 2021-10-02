استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

أرسل أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها .

وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.

وشهدت القائمة تواجد محمد شريف ومحمد أفشة ثنائي الأهلي، بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت قائمة مصر على النحو التالي: