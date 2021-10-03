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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب ليبيا: كيروش أراحنا باستبعاد أفشة ومحمد شريف .. فيديو

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

علق أسامة الفزاني، نجم منتخب ليبيا السابق، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول باستبعاد ثنائي الفراعنة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، قبل المباراة المرتقبة بين مصر وليبيا.

وقال خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه استغرب من استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف الذي وصفه بالهداف، مضيفًا: «كيروش ريحنا».

ويرى الفزاني أن منتخب ليبيا لم يستطع أن يجاري مصر خلال الـ 90 دقيقة في المباراة المقبلة، وسيلعب على الهجمة المرتدة باستغلال لاعبي الأطراف.

وأوضح أن قائمة كيروش التي أعلنها أوضحت تركيزه على منتصف الملعب باختياره 12 لاعبًا في هذا المركز، كما أنه اختار لاعبي الوسط على حساب المهاجمين.


وقرر كارلوس كيروش استبعاد  ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب مصر  لمواجهتي ليبيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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