القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطلقان مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية

أطلق المجلس القومي للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية حول موضوع " التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة" بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج مصر. وبدأت هذه المعسكرات خلال اليومين الماضيين بالقاهرة وسيتم تنظيمها خلال الأسابيع القادمة بعدد من المحافظات مثل الإسكندرية ودمياط والمنيا وذلك في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفذ بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).



تستهدف هذه المعسكرات الآباء والأمهات في المحافظات المختارة لتعزيز تبني الممارسات المتوازنة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء، والرجال، والفتيات والفتيان. كما تؤكد الأنشطة التي يتم ممارستها في هذه المعسكرات على أهمية التواصل الجيد بين الأزواج.



تستند جميع الأنشطة التي يتم إجراؤها خلال المعسكرات إلى الدليل التدريبي الذي تم تطويره للاستخدام من قبل الأفراد أو المنظمات المشاركة في دعم مناهج الأبوة والأمومة بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمدربين /المدربات المستقلين/ المستقلات والأوساط الأكاديمية وغيرهم من المهنيين/ات الذين يتعاملون مع أولياء الأمور ويؤمنون بأهمية تعزيز مفاهيم المساواة وتمكين المرأة في المنزل.