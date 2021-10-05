محمد بشبش يقدم حلويات المولد النبوي بأرخص الأسعار.. فيديو

قال محمد بشبش صاحب محلات بشبش ، إن جميع الحلويات الشرقية والغربية التي نقوم بصناعتها نستخدم فيها السمن البلدي ، مؤكدا انهم يصنعون جميع الحلويات الشرقية والغربية .

وأضاف بشبش خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " المذاع علي قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نشوى مصطفي ، ان جميع الخامات التي نستخدمها في صناعة الحلويات مستوردة وممتازة جدا ، مؤكدا ان أسعار حلويات المولد النبوي في متناول الجميع .

ذكرى المولد النبوي.. نستقبل مع مساء يوم غدٍ الأربعاء، غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرياً، وفي شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سر مقولة المصريين “النبي قبل الهدية”، وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول صاحبته: أخي أخذ نصيبه من ورث أبيه لكنه يمضي على إيصالات أمانة أقوم أنا وأختى بسدادها عنه رغم امتلاكه محلاً ومع ذلك فوجئنا بمن يطالب بديون أخرى فهل نقضي عنه؟

ذكرى المولد النبوي

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القضاء عن أخيكِ ليس فرضاً وليس واجباً وإنما من قبيل صلة الرحم والحفاظ عليه والخوف من أن يدخل السجن نتيجة تصرفه غير المسؤول، مشدداً على أن السداد يكون بقدر الاستطاعة.

ولفت وسام في إجابته على السائلة إلى أن مقولة المصريين"النبي قبل الهدية" لها طرفة جميلة حيث كان أحد الرجال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملاً شيئا مما يحبه صلى الله عليه وسلم فيقبلها وذات يوم جاء الديّانة إلى الرسول طالبين أموالهم التي اشترى بها الرجل فأخبرهم النبي بأنه لا يعلم شيئا عن الأمر فأخبروه صلى الله عليه وسلم بأن الرجل كان يأتي بتلك الأشياء وكأنها طلب للنبي ولا يدفع شيئا، فضحك النبي وقال اقضوا عنه دينه، وذلك كان محبة للنبي الأكرم.