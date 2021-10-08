بعد حالة وفاة .. ‎ما علاقة متلازمة تخثر الدم بلقاح جونسون آند جونسون؟

تُوفيت امرأة في مقاطعة كينج بولاية واشنطن الأمريكية متأثرة بمتلازمة تخثر الدم النادرة، بعد تلقيها لقاح "جونسون آند جونسون" المُضادلفيروس كورونا، وفق بيان صادر نشره موقع الصحة العامة في مدينة سياتل ومقاطعة كينغ كاونتي الأمريكيتين.



وأوضح البيان أن مراكز السيطرة على الأمراض قد أبلغت عن ثلاث وفيات مؤكدة أخرى لمرض (TTS) على الصعيد الوطني.

وأوضح متحدث باسم "جونسون آند جونسون" لـCNN: "تظل سلامة ورفاهية كل فرد يتلقى أحد منتجات جونسون آند جونسون على رأس أولوياتنا".



وأضاف المتحدث: "نحن نؤيد بشدة زيادة الوعي بأعراض الأمراض النادرة الموضحة في بيان حقائق إدارة الغذاء والدواء الخاصة باللقاح،لضمان إمكانية التعرّف عليها بسرعة وعلاجها بشكل فعال".

ولم تحدّد وكالة الصحة المحلية هوية المرأة التي تُوفيت.

ولكن في وقت مبكر من هذا الشهر، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أوريغونيان" نعيًا لجيسيكا بيرج ويلسون، المقيمة في سياتل، والبالغةمن العمر 37 عامًا، والتي قالت إنها تُوفيت في 7 سبتمبر بسبب متلازمة تخثر الدم التي يُسببها لقاح نادر.

وأكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كينج لـCNN أن ويلسون تُوفيت في 7 سبتمبر.

وفي بيان، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها كانت على دراية بالحالة، إذ أشار التقرير إلى "علاقة سببية معقولة بينلقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا ومرض TTS".



وقالت الوكالة إنها ستُصدر معلومات محدثة عن حالات TTS في وقت لاحق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوقف استخدام لقاح"جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا، بعد ظهور عدد قليل من التقارير عن حدوث جلطات دموية بين الأشخاص الذين تلقوا هذااللقاح، وغالبيتهم من النساء اللواتي تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

واستُؤنف استخدام اللقاح بعد فترة وجيزة مع تحذير جديد حول مخاطر جلطات الدم، وتعليمات واضحة لمقدمي الرعاية الصحية حول العلاجالمحدد المطلوب.

وأشار مسؤولو الصحة إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" كان آمنًا وفعالًا، وأضافوا أن فوائد جرعة واحدة منه تفوق مخاطره بكثير.

وفي الواقع، تُعتبر الجلطات الدموية الحادة من بين العديد من مخاطر "كوفيد-19"، حيث تسبب الفيروس في أكثر من 700 ألف حالة وفاةفي الولايات المتحدة.

ولُقح أكثر من 186 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل كامل، بينما تلقى حوالي 15 مليون شخص لقاح "جونسون آند جونسون"، معظهور القليل من الآثار الجانبية الخطيرة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "يُعتبر مرض TTS نادر الحدوث.. إذ يحدث بمعدل 7 لكل مليون امرأة تم تلقيحها بين18 و49 عامًا.. وبالنسبة إلى النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أكبر، والرجال من جميع الأعمار، فإن هذا المرض أكثر ندرة".



وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون"، يجب أن يحذروا منأعراض الجلطة الدموية مع نقص الصفائح الدموية لعدة أسابيع بعد التطعيم.

ومن المهم طلب الرعاية الطبية فورًا عند ظهور أي من الأعراض التالية:

صداع شديد أو متواصل أو تشوش الرؤية

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

تورم في الساق

ألم مستمر في البطن

ولا يُوجد أي خطر متزايد للإصابة بـ"TTS" بعد تلقي لقاحات "فايزر-بيو إن تك" و"مودرنا"، بحسب ما أشارت إليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورُبط مرض "TTS" أيضًا بلقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، وهو غير مصرّح للاستخدام في الولايات المتحدة، لكنه يُستخدم علىنطاق واسع في بلدان أخرى.