قاتل.. حسام موافي يكشف خطورة الملح على مرضى الضغط

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الملح قاتل لمريض الضغط، مؤكدا أنه يُمنع على مريض الضغط تناول الجبن والملح بصفة عامة في الغذاء، والمياه الغازية؛ لأن كل هذا يحتوي على أملاح.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “الصحة أهم من الأكل”، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بالليمون والخل والبصل والثوم بدلا من الملح.

وأوضح حسام موافي، أن “الأكل بره البيت ممنوع بتاتا لمريض الضغط؛ لأن الاكل برة البيت فيه ملح كتير"، مؤكدا أن “الأكل الخالي من الملح” هو الحل الأمثل لمريض الضغط.

انتظام حصول مريض الضغط على الأدوية

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى أنه لا بد من حصول مريض الضغط على الأدوية بانتظام .