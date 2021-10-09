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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام التدريبات

الزمالك
الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بإجراء تقسيمة قوية بين فريقين في منتصف الملعب.

وشهدت التقسيمة ندية من جميع لاعبي الفريق، وتألق خلالها محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفي فتحي وعبدالله جمعة ومحمود علاء.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

الزمالك عبد اللطيف أبو رجيلة شيكابالا مصطفى فتحي توسكر الكيني دوري ابطال افريقيا

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