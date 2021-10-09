أهلي جدة يعلن ضم حمدي النقاز

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي السعودي، عبر صفحته الشخصية على موقع"تويتر" صورة للظهير التونسي وعلق عليها قائلًا:" مرحبا بك حمدي النقاز".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية منعت الزمالك من القيد لفترتي قيد بعد أزمة لاعبه حسام أشرف، الذي وقع لأحد الأكاديميات في الكاميرون.

وتعاقد الزمالك مع حمدي النقاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي.