بطل العالم في كمال الأجسام: بيج رامى وصل لمستوى لم يصل له لاعب.. فيديو

قال الكابتن عمرو البصيلي، بطل العالم في كمال الأجسام، إن بطولة مستر أوليمبيا تعتبر أكبر مسابقة في العالم، معقبا: "لكي تصل هذه المسابقة يجب أن تمر بمراحل كثيرة جدا".

وأضاف "البصيلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أي شخص يصعد على مسرح بطولة مستر أوليمبيا يعد انجازا كبيرا"، مردفا: "بيج رامي حقق المركز الأول أمس ونحتاج دعوات المصريين اليوم لكي يحقق المركز الأول".



وأشار: "المباراة عبارة عن استعراض للعضلات والتنشيف والشكل العام"، متابعا: "رامي وصل لمستوى لم يصل له أي شخص في العالم، وكل الحديث عن اللاعبين القدامى قالوا إنه وصل إلى مستوى غير طبيعى من كل الزوايا".

وتابع: "كمال الأجسام تتطلب نظام حياة، الأمر ليس تمرينا فقط، أو طعام وشراب، اليوم كله مرتبط باللعبة"، موضحا: "عشت مع رامي آخر 3 شهور، وهو شخص منظم ولم أرى شخص تعب مثلما تعب رامى".

وتابع: "رامى أكثر الأشخاص نظاما، كل شيء بوقت وميعاد، المنزل ممنوع دخول أى أطعمة سوى طعام الرجيم، حتى المكملات لها موعد، يومه من البداية للنهاية عبارة عن كمال أجسام".