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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل العالم في كمال الأجسام: بيج رامى وصل لمستوى لم يصل له لاعب.. فيديو

بيج رامي
بيج رامي

قال الكابتن عمرو البصيلي، بطل العالم في كمال الأجسام، إن بطولة مستر أوليمبيا تعتبر أكبر مسابقة في العالم، معقبا: "لكي تصل هذه المسابقة يجب أن تمر بمراحل كثيرة جدا".

 

وأضاف "البصيلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أي شخص يصعد على مسرح بطولة مستر أوليمبيا يعد انجازا كبيرا"، مردفا: "بيج رامي حقق المركز الأول أمس ونحتاج دعوات المصريين اليوم لكي يحقق المركز الأول".


وأشار: "المباراة عبارة عن استعراض للعضلات والتنشيف والشكل العام"، متابعا: "رامي وصل لمستوى لم يصل له أي شخص في العالم، وكل الحديث عن اللاعبين القدامى قالوا إنه وصل إلى مستوى غير طبيعى من كل الزوايا".

 

وتابع: "كمال الأجسام تتطلب نظام حياة، الأمر ليس تمرينا فقط، أو طعام وشراب، اليوم كله مرتبط باللعبة"، موضحا: "عشت مع رامي آخر 3 شهور، وهو شخص منظم ولم أرى شخص تعب مثلما تعب رامى".

 

وتابع: "رامى أكثر الأشخاص نظاما، كل شيء بوقت وميعاد، المنزل ممنوع دخول أى أطعمة سوى طعام الرجيم، حتى المكملات لها موعد، يومه من البداية للنهاية عبارة عن كمال أجسام".

ام بي سي مصر بيج رامي كمال الأجسام برنامج الحكاية المصريين بطولة مستر أوليمبيا أوليمبيا مستر أوليمبيا

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