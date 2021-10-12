اليوم.. لقاء يجمع وفدا من طالبان مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي في الدوحة

أعلن وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، عن لقاء يجمع وفد من حركة "طالبان" اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وقال متقي خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة:"سنلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي، نحن نعقد اجتماعات إيجابية مع ممثلين عن دول أخرى".

ولم يكشف متقي مناصب المسؤولين الأوروبيين أو عددهم.

وأكد متقي: "نريد علاقات إيجابية مع كل العالم، ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة، نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار".

وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

ووصفت الخارجية الأمريكية اللقاء الذي جمع مسئولين أمريكيين وأعضاء من طالبان بالجيدة.