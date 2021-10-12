عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

صورة من الأقمار الصناعية
صورة من الأقمار الصناعية

شهدت الساعات الماضية من الليل، سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وسط أجواء شتوية تتخلها أصوات الرعد والبرق، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أمس الاثنين.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى ووجه بحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، ومن المتوقع ان تتقدم لشمال سيناء  مع  تقدم الوقت الوقت .

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه طقس اليوم ، استمرار فرص سقوط أمطار  حتى الثانية ظهرا غدا، على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

على الجانب الأخر، تواصل درجات الحرارة خلال طقس اليوم 
، ارتفاعها في معدلات الحرارة الملحوظة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتستقر الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري عند 32 درجة مئوية بينما الصعيد يصل إلى 42 درجة مئوية.

ويكون طقس اليوم، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال ساعات الليل يظل لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 20.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25.
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20.
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26.

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.
السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

3e210d84-4a11-4684-acae-dd5cf7b95c36
3e210d84-4a11-4684-acae-dd5cf7b95c36
b9041f2b-20ca-44a3-ac79-9dc41a368794
b9041f2b-20ca-44a3-ac79-9dc41a368794

ترشيحاتنا

مصرع 9 أشخاص وفقدان 11 بسبب الأمطار الغزيرة في الفلبين

15 دعاء للميت لا ترد.. كلمات عظيمة عن النبي محمد

دعاء المطر .. اغتنم الفرصة وردده الآن

من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

وزير التعليم: يزعجنا أي خلل إداري أو إهمال بالمنظومة.. وأتمنى نصل للكمال

منتخب مصر يصل منذ قليل للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ