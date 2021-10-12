من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

شهدت الساعات الماضية من الليل، سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وسط أجواء شتوية تتخلها أصوات الرعد والبرق، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أمس الاثنين.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى ووجه بحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، ومن المتوقع ان تتقدم لشمال سيناء مع تقدم الوقت الوقت .

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه طقس اليوم ، استمرار فرص سقوط أمطار حتى الثانية ظهرا غدا، على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

على الجانب الأخر، تواصل درجات الحرارة خلال طقس اليوم

، ارتفاعها في معدلات الحرارة الملحوظة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتستقر الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري عند 32 درجة مئوية بينما الصعيد يصل إلى 42 درجة مئوية.

ويكون طقس اليوم، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال ساعات الليل يظل لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 20.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26.

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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