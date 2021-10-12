إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن واقعة انتشار وتداول فيديو على السوشيال ميديا، يظهر فيه طلاب إحدى المدارس يرقصون على أحد المهرجانات الشعبية داخل فناء مدرسة، أن الواقعة حدثت بالخطأ أثناء الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر.



وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت في مدرسة يوسف السباعي الثانوية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بالجيزة، بالخطأ أثناء تشغيل أغاني عن انتصارات حرب أكتوبر، فأخطاء القائم على تشغيل الأغاني، وانطلقت أغنية أحد المهرجانات الشعبية بالخطأ.

وأشار المصدر إلى أن إدارة العجوزة التعليمية، فتحت تحقيقا موسعا حول الواقعة، وتم إحالة كل المتسببين في الأمر للشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مرة آخرى.