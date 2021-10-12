عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو المتداول

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن واقعة انتشار وتداول فيديو على السوشيال ميديا، يظهر فيه طلاب إحدى المدارس يرقصون على أحد المهرجانات الشعبية داخل فناء مدرسة، أن  الواقعة حدثت بالخطأ أثناء الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر.


وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت في مدرسة يوسف السباعي الثانوية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بالجيزة، بالخطأ أثناء  تشغيل أغاني عن انتصارات حرب أكتوبر، فأخطاء القائم على تشغيل الأغاني، وانطلقت أغنية أحد المهرجانات الشعبية بالخطأ.

وأشار المصدر إلى أن إدارة العجوزة التعليمية، فتحت تحقيقا موسعا حول الواقعة، وتم إحالة كل المتسببين في الأمر للشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مرة آخرى.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرب أكتوبر المجيدة المهرجانات الشعبية مدرسة يوسف السباعي الثانوية إدارة العجوزة التعليمية إتخاذ الإجراءات القانونية

موضوعات متعلقة

ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين فى حدائق الأهرام.. شاهد

الجيزة تزيل 2100 حالة إشغال للمحال التجارية والمقاهي وتشمع 5 أخرى

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة 8 ساعات .. اعرف المواعيد

إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 5 آلاف جنيه

ضبط 45 سيارة تخالف تعريفة الركوب فى الجيزة

محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة في مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود

محافظ الجيزة يتفقد مدرسة السعيدية في أول أيام العام الدراسي

إزالة التعديات على 3000 م2 أراضي أملاك دولة في المنطقة الصناعية بالصف

ترشيحاتنا

هل الاحتفال بمولد النبي بدعة؟.. أمور تخرس ألسنة المحرمين

امنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

كنت باخد 100 جنيه .. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة

الأمم المتحدة تستدعي مسئولة ثانية من إثيوبيا بعد تصريحات مثيرة للجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ