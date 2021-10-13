الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

أعلن مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها البرية مطلع نوفمبر المقبل ،أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبذلك، ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على السفر منذ مارس 2020 والتي تثير استياء عدد كبير من شركائها.

وفرق حظر السفر التي تفرضه الولايات المتحدة بسبب الوضع الوبائي، مئات آلاف الأشخاص، متسبباً بعدد كبير من الحالات الشخصية والعائلية المؤلمة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الحدود ستطبق قرار إلزامية التطعيم على مرحلتين، حيث سيكون بإمكان المسافرين من المكسيك وكندا والذين لديهم ما يثبت أنهم حصلوا على اللقاح بشكل كامل، دخول البلاد.

وقال الموقع إن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا، لن يسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أو إذا كانوا يريدون زيارة أهل أو أقارب.

وبداية من يناير المقبل، كل من يريد اجتياز الحدود، يجب عليه أن يكون ملقحاً بالكامل، مهما كان غرض رحلته، وفقا للموقع.

كما سيتم رفع قيود السفر على الرحلات الجوية في أوائل نوفمبر ، مثلما أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وشهدت الولايات المتحدة تراجعاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال آخر أسبوعين من سبتمبر، بنسبة 25%، في مؤشر يأمل الخبراء أن يكون دليلاً على تجاوز البلاد للمرحلة الأسوأ من موجة المتحور "دلتا".

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من حيث وفيات فيروس كورونا، مع تسجيلها أكثر من 692 ألف وفاة، فيما تعمل الإدارة الأمريكية على تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا لتدارك الارتفاع في الإصابات.