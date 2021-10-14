بشباك نظيفة .. أرقام منتخب الدنمارك فى تصفيات كأس العالم 2022

حجز منتخب الدنمارك رسميا مقعده في كأس العالم 2022 بعد أن واصل سلسلة انتصاراته للجولة الثامنة على التوالي بهدف نظيف في شباك ضيفه منتخب النمسا على ملعب تيليا باركن ضمن الجولة الثامنة للمجموعة السادسة بالتصفيات.

يعتبر منتخب الدنمارك ثاني المنتخبات التى نجحت في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 بعد المانشافت الألماني.

صدى البلد يرصد ارقام فى مسيرة منتخب الدنمارك بتصفيات كأس العالم 2022:

لعب منتخب الدنمارك 8 مباريات فى تصفيات المونديال

حقق منتخب الدانمارك 8 انتصارات فى مشوار تصفيات المونديال

لم يتعرض منتخب الدانمارك إلى اي خسارة فى مشوار تصفيات كأس العالم بقطر 2022

لم يتعادل منتخب الدانمارك فى اى مباراة بتصفيات كأس العالم

سجل منتخب الدانمارك 27 هدفا خلال خوضه الثماني مباريات

لم تستقبل شباك منتخب الدانمارك أية أهداف خلال الثمانية لقاءات في مشوار تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويدين المنتخب الإسكندنافي بالفضل في هذا الانتصار الثمين والتأهل للمونديال العربي لمدافعه الشاب يواكيم ماهلي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبالانتصار الثامن على التوالي يغرد المنتخب الدنماركي في صدارة المجموعة منفردا بالعلامة الكاملة 24 نقطة ويعلن رسميا عن تواجده رسميا في المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

واستفادت الدنمارك من هذا الفوز بتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيها، منتخب أسكتلندا الذي فاز خارج قواعده على جزر فارو بهدف نظيف، إلى 7 نقاط مع تبقي جولتين على نهاية الماراثون.

وباتت الدنمارك ثاني المنتخبات التي تؤكد تواجدها في قطر بعد يوم من تأهل المنتخب الألماني.