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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير يروي معاناته مع الفقر: كنت بحط الكشري في رغيف

أحمد بدير
أحمد بدير

حلّ اليوم الفنان أحمد بدير ضيفا في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك عبر شاشة "dmc".

 

وأشار بدير، إلي أنه ولد في حدائق القبة، لافتا إلى أنه لم يعش في قنا ولا كفر الشيخ، موضحا: "معرفتش قصة قنا وكفر الشيخ إلا منذ فترة قريبة، حيث كان والدي الصعيدي من قنا وأحب والدتي من كفر الشيخ".

 

وأضاف الفنان أحمد بدير "والدي ووالدتي كانا يحاولان توفير الحد الأدنى من الحياة لنا"، معقباً: "كنا 11 ابنا وابنة ودول يكسروا ظهر أي حد.. على قد ما يقدروا كانوا بيحاولوا يوفروا الحياة البسيطة اللذيذة".

 

وتابع: "لما كنت بروح عماد الدين، كنت أشتري طبق الكشري وأحطه في رغيف عيش عشان أشبع، معقبا:" رغم البساطة ولكن اللقمة كان لها طعم".

 

ويكشف بدير خلال الحلقة عن أهم المحطات في حياته الفنية وبعض الجوانب والأسرار في حياته الشخصية لأول مرة لجمهوره.

 

يذكر أن برنامج "السيرة" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني ويستضيف نجوم الفن في مصر والعالم العربي ويذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

حدائق القبة وفاء الكيلانى نجوم الفن أحمد بدير السيرة

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