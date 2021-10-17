برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ..انطلاق الملتقي التسويقي المصري للتمور..فيديو

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن الملتقي التسويقي للتمور المصرية قمنا بإقامته لان مصر تعتبر اكبر دولة في زراعة التمور ولها باع طويل في زراعة النخيل ، مؤكدا ان النخيل له قيمة مضافة كبيرة والرئيس أولي اهتمامه بهذا المشروع وامر بمشروع زراعة 2ونصف مليون نخلة في الوادي الجديد .

واضاف محمد الزملوط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنه قام بعرض فكرة الملتقي علي رئاسة الوزراء وتمت الموافقة علية من رئيس الجمهورية وهذا هو الملتقي الأول وسيشارك في الملتقي العديد من المحافظات المنتجة للتمور بالإضافة إلي العديد من الدول العربية ومنها دولة السعودية .

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية و نقدم لقراء صدى البلد أهم الأخبار التي شهدتها المحافظة اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، وجاءت كالتالي :

محافظ الوادى الجديد يشهد انطلاق الملتقى التسويقى الأول للتمور بالخارجة.. صور

انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحي "الأمل" بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، ولمدة 3 أيام فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح له، اليوم السبت، إن الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراَ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.