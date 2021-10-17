محمد مجاهد: طورنا 70% من مناهج مدارس التعليم الصناعي

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى.

وقال نائب وزير التعليم خلال المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، إن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.



وأضاف أن النظرة للتعليم الفنى بدأت تتحسن وهناك تزايد فى الالتحاق بالتعليم الفنى لأن الوزارة بدأت تحسن مخرجات التعليم الفنى، حيث تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفنى، على تغيير المناهج تخدم السلوكيات ومخرجات التعلم.

وأكد نائب وزير التعليم ، تم تغيير 70% من المناهج خاصة التعليم الصناعى ، حيث يتم تحديثها على منهجية الجدارات عام 2024.

وأشار نائب وزير التعليم ، إلى أن تحديث المناهج يتطلب تطوير مهارات المعلمين ومن ثم تم إنشاء أكاديمية للتدريب، مع إنشاء هيئة جودة مستقلة، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلسى الشعب والنواب بشأن إنشاء هيئة الجودة المستقلة وسوف تسهم فى نقل التعليم الفنى بشكل كبير حيث أن الطالب سوف يصبح متقن للمهارات والجدارات.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن هناك رغبة من القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى.

وأكد أنه تم البدء فعليا من خلال مدارس التكنولوجية التطبيقية، قائلا: إن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والسنوات المقبلة تحمل أعداد أكبر من مدارس التكنولوجية التطبيقية، قائلا: الثورة الصناعية الرابعة سوف يتخرج من مدارس التعليم الفنى فنيين.