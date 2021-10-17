مصر تصدر 21 ألف طن تمور بـ 22 مليون دولار خلال 8 أشهر

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن إجمالي صادرات مصر من التمور خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، بلغت نحو 21 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار، موضحا أنه تم التصدير لحوالي 38 دولة.

وأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته بالملتقى التسويقي المصري الأول للتمور والمقام بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن اندونيسيا تستحوذ على 36.9% من إجمالي صادرات مصر من التمور خلال الفترة من “يناير- اغسطس 2021” بقيمة 8.11 مليون دولار، مشيرا إلى ارتفاع صادراته إلى المغرب لتسجل 11.3 مليون دولار مقارنة بنحو 8.6 مليون دولار.

وذكر الضوي أن قيمة صادرات مصر من التمور إلى ماليزيا سجلت 850 ألف دولار، ولتايلاند نحو 786 ألف دولار، ولبنجلاديش نحو 223 ألف دولار، وإلى ألمانيا نحو 317 ألف دولار، خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021.

وأشار إلى أن القطاع يعاني من أزمة اللوجستيات العالمية خاصة في مجال تداول الحاويات ، الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة النقل خاصة للدول البعيدة مما انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات.