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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحظى باهتمام القيادة السياسية.. آخر مستجدات مشروع تطوير شق الثعبان

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال الاجتماع

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ  القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن «شق الثعبان» المدينة الصناعية  لصناعة الرخام والجرانيت  تعد  قاعدة صناعية راسخة منذ سنوات تحظى  باهتمام القيادة السياسية  مما كان له بالغ الاثر فى دفع عجلة التنمية  وهي صرحا عملاقا يستحق التقدير والاشادة.

 
ونوهت نائب المحافظ في تصريحات صحفية ، إلى أ هناك اهتمام من الدولة لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع  والمعارض.  

وتكثف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من اللقاءات والاجتماعات  لمتابعة  تنفيذ مخطط تطوير المنطقة  الصناعية العالمية لعرض المقترحات المتعلقة بتنفيذ  اعمال التقنيين وتطوير المنطقة  الصناعية والوقوف على اخر المستجدات  .

 وتتابع نائب المحافظ أليات استكمال مقترح تطوير ورفع كفاءة مدخل المنطقة الصناعية لصناعة الجرانيت والرخام شق الثعبان.


و اكدت نائب المحافظ على أهمية تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية والتنسيق الدائم مع مستثمري المنطقة الصناعية لتحقيق نهضة حضارية وتنموية بهذا  الصرح الصناعي العالمي  شق الثعبان  وقد تم عرض عدة مقترحات من قبل المكتب الهندسى  لتطوير منطقه شق الثعبان بشأن تصميمات البوابة الرئيسية لمدخل شق الثعبان .


وطالبت نائب  المحافظ بتنفيذ مقترح  او تصميم يتماشى مع قيمة واهمية هذا الصرح العالمي، وطالبت بعرض مقترح اخر برؤية مختلفة تحاكى أهمية المنطقة  الصناعية وعرضها خلال فترة وجيزة وكان ضمن المحاور الهامة  التى تم عرضها    تنفيذ  الشكل جمالى أو تابلوه يحاكى طبيعة المكان ويعبر عن  نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان  من صناعة رخام وجرانيت وغيرها والذي سوف يتم تنفيذه بمدخل شق الثعبان.

 وقد وجهت بأهمية ان يوضع بمعايير محددة حتى يليق بهذا الصرح مؤكدة انه ضمن هذه المعايير ان يكون الشكل الجمالي مرتفع حتى يكون مرئي من أي اتجاه وعن بعد  وان يكون عليه ما يشير او يعبر عن وجود المنطقة الصناعية ونشاطها.


كما سيتم تطوير ميدان و مدخل شق الثعبان  عن طريق  رفع كفاءة الطريق والمدخل و ضرورة تركيب البردورات للأرصفة دون المساس بالطريق البطيء نظرا لأهميته .


ووجهت المهندس المسؤول عن متابعة مشروعات الطرق بالمنطقة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير وتصميم وتركيب  البوابة للعمل على التوازي ودون أي تعطيل  كما وجهت بضرورة تنفيذ اعمال انارة بشكل جمالى مناسب  لأعمال   التطوير الجاري تنفيذها إلى جانب زيادة النخيل والمزروعات ودمجها مع نظام الانارة ليضفي مظهر يبهر الأنظار .


ووجهت  باستمرار تنفيذ اعمال رفع كفاءة  كوبري المشاة  بالتزامن مع باقي مراحل التطوير.

 وأكدت على ضرورة الإسراع فى رفع كفاءته للحفاظ على سلامة المرتادين و زياده فاعلية الكوبري و تيسير استخدامه .


و تم عرض اقتراح خلال اخر اجتماع بنزول جميع الأطراف إلى الموقع محل التطوير بشان تحديد نقاط العمل على الطبيعة لبدء الاعمال بشكل منظم وبالتنسيق بين جميع الأطراف ووجهت نائب  المحافظ  بضرورة    وتذليل اى عقبات للانتهاء فى الموعد المحدد .


كما لفتت إلى أهمية السير بخطى جادة وسريعة  فى   تطوير و رفع كفائه الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة و عمل الاسفلت  اللازم واستمرار اعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات وكسر الرخام بالطرق الداخلية والرئيسية .


وأشارت نائب  المحافظ  إلى ان اعمال التطوير تشمل تطوير وتحديث وتوفير الخدمات التجارية واللوجستية للمنطقة، وتتضمن استكمال توصيل وتدعيم شبكات المرافق، وإعادة رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية لها، كما اكدت على استمرار العمل على تقنين أوضاع الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية.


وأشارت إلى ان مشروع تطوير منطقة شق الثعبان خطوة لتصحيح المسار والاستفادة من مقدرات الدولة مما يكون له أثر إيجابي فى الصناعة المصرية إلى جانب المساهمة  فى  تعظيم موارد الدولة وتحويلها إلى مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت .  

شق الثعبان صناعة الرخام والجرانيت الرخام محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان

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