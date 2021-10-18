محافظ الوادي الجديد يستقبل وزراء التموين والصناعة والزراعة في ختام الملتقى التسويقي الأول للتمور

استقبل محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الوادي الجديد، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والسيد القصير وزير الزراعة للمشاركة في ختام فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقام بجولة لتفقدية مع الوزراء والمحافظين وبدأت بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بمحافظة الوادي الجديد وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والسادة المحافظون ( مرسى مطروح، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، أسوان).

وقام الوزراء والمحافظون أيضا بافتتاح واحة الحرير والصوب الزراعية بالخارجة بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية، يأتي ذلك أيضا فى إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

ومن الجدير بالذكر بأن الملتقي الأول للتمور تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد والذى أمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 91 عارضا من المحافظات المختلفة.

ويعُقد الملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد برعاية رئيس الجمهورية.