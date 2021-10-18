بـ يورو واحد.. احصل على منزل عريق في إيطاليا

الانتقال إلى مدينة أوروبية جميلة هو حلم للكثير الباحثين عن مغامرة في الخارج، وقد تحقق الحلم الآن حيث تقدم بلدة جبلية شاعرية في إيطاليا فرصة للناس لشراء منزل مقابل 1 يورو.

تعرض مدينة إيطالية منازل جميلة للبيع بسعر خيالي، حيث يبلغ سعر المنزل 1 يورو تقع بجوار مناطق التزلج الشهيرة "براتولا بيليجنا" هي أول مدينة في منطقة أبروتسو تنضم إلى مخطط 1 يورو.

تقع مناطق التزلج الشهيرة "براتولا بيليجنا" Pratola Peligna على بعد ساعتين فقط خارج العاصمة الإيطالية روما ، ويتمتع بموقع مثالي في جبال أبيناين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تحظى الرياضات الشتوية بشعبية في المدينة حيث يسهل الوصول إلى منتجعات الرياضات الشتوية في روكاراسو وبيسكاسيرول.

ويوجد في "براتولا بيليجنا" أكثر من 600 مبنى فارغ ، يمكن بيع 250 منها بموجب مخطط 1 يورو الجديد، وسيكون لمشتري المساكن المحتملين إطار زمني ويجب أن يكونوا قد جددوا منزلهم الذي يبلغ 1 يورو بحلول نهاية الفترة.

تقلص عدد السكان في براتولا بيليجنا من 13000 إلى 7000 فقط بعد معاناة انخفاض عدد السكان مع انتقال الناس إلى المدن، ومع مخطط 1 يورو ، تأمل المدينة في تشجيع السكان الجدد على الانتقال وتنشيط المدينة.

ومن المأمول أيضًا أن يعني المخطط أن العديد من منازل المدينة الجميلة ستحصل على تجديد طال انتظاره.

فيما قال المستشار المحلي "باولو دي باكو":"هدفنا هو جعلهم جميعًا يلمعون مرة أخرى واستعادة جمال المركز القديم ، حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت".



في حين أن خطة الصفقة من المرجح أن تشجع الكثيرين على اقتناص منزل في براتولا بيليغنا ، فإن أولئك الذين يفشلون في تجديد مشترياتهم بقيمة 1 يورو قد يواجهون غرامة.

إذا فشل أصحاب المنازل الجدد في تقديم خطة تجديد في غضون ستة أشهر ، فقد يتعين عليهم دفع غرامة قدرها 10000 يورو.

قال دي باكو: "هذا في الواقع في أسوأ السيناريوهات. نريد فقط التأكد من أن المشترين يتابعون التزامهم فعليًا ولا يشترون ببساطة مقابل 1 يورو ثم يختفون".

تقع المنازل الحجرية المتضمنة في المخطط في المنطقة التاريخية بالمدينة. حتى أن بعض الأماكن الكبيرة تحتوي على تراسات.