الشهرة والمال.. أطفال وضعهم تيك توك في قائمة الأثرياء

رغم أن عام 2020 لم يكن عام الحظ بالنسبة للكثيرين في مجال عملهم إلا انه أيضًا فتح أبواب الشهرة والمال لآخرون بفضل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وفرض حظر التجول في عدد كبير من البلدان، وكان الباب الذي فتح على مسرعيه منذ ذلك هو "تيك توك" وأصبح عليه نجوم من جميع الأعمار بما فيهم الاطفال ويتقاضون اموالًا طائلة.

فقد تعرف على النجوم الأطفال على مستوى العالم في TikTok وهم في طريقهم إلى أن يصبحوا أصحاب الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل متابعيهم الهائلين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



تشارلي دي أميليو

المراهقة الأمريكية "تشارلي دي أميليو" واحدة من نجوم تيك توك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويصل دخلها لحوالي 3 ملايين جنيه إسترليني شهريًا، كلما زاد عدد المتابعين لمنشئ المحتوى ، زادت قدرتهم على فرض رسوم على الشركات التي تأمل في الوصول إلى جمهورها من خلالهم.

ساديم خان

يتقاضى ساديم خان الطفل الهندي البالغ من العمر ست سنوات ما يقرب من 150 ألف جنيه إسترليني شهريًا، وهو ضعف متوسط ​​الراتب في موطنه الهند، ويتبعه عن كثب زميلته سامايرا نارولا الهندية ، التي تبلغ ستة أعوام أيضًا.

أناستازيا رادزينسكايا

أصبحت أناستازيا رادزينسكايا ، البالغة من العمر سبع سنوات ، من روسيا نجمة وسائل التواصل الاجتماعي بفضل مقاطع فيديو لها وهي تغني وتلعب الألعاب مع والدها في روسيا، تقدر بـ 120 ألف جنيه إسترليني شهريًا وهو 265 ضعف متوسط ​​الراتب الروسي.

ليتل ليز بريتس

Little Lizzie Britis هي أكبر أطفال تيك توك في البرازيل وفقًا للبحث الجديد الذي يقدر دخلها الشهري بـ 50.000 جنيه إسترليني.

ليزا أنوخينا

بـ دخل شهري قدره 628 ألف جنيه إسترليني يضع ليزا أنوخينا ، وهي أيضًا من الولايات المتحدة في المركز الثاني على قائمة ثروة أطفال تيك توك.

