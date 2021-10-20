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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

إذا كنت مولودًا في يوم 20 أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ برجك  خاصة أن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

إليك أسرار شخصية مواليد يوم 20 أكتوبر فى عيد ميلادهم و نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 20 أكتوبر فإن ذلك يعنى أن عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من حب أو مع شريك حياتك.

 

 

حظك هذا الأسبوع  على الصعيد المهني

 أنت محدد ومنظم ولديك طاقة ونشاط، ويتمتع مواليد  هذا اليوم  بحس اجتماعي وبجاذبية  وقدرة   على التطور بشكل كبير.

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

عليك  دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك وستتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب


حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي


الوضع الفلكي يدفعك اليوم لاتباع أسلوب هادئ  ومن المهم أن تتصرف بحكمة لتثبت أنك على قدر المسئولية. انتبه وحافظ على علاقاتك.عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك و لا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

مولودا في يوم 20 أكتوبر برجك علم الأرقام حظك هذا الاسبوع برج الميزان

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