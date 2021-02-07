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مرأة

اختر الطريقة الصحيحة .. كيف تستمتع بعيد الحب على حسب برجك

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت تحاول قضاء اسبوع مختلف في عيد الحب يمكنك ان تبدأ في التفكير بطريقة تناسب برجك لاستمتاع مع حبيبك بشكل سليم علي حسب ماتقول لك الابراج 

برج الحمل

سيساعدك الحديث الإيجابي مع النفس على التخلص من الفوضى في عقلك وسيساعدك على تجاوز وضعك الحالي ، والذي قد يتراوح من قلة الصبر إلى الإحباط الذي قد يؤدي إلى الجدال. سوف يساعد التأمل على زيادة الصبر في داخلك. حافظ على رطوبتك.


الثور

من المهم أن تفكر وتشعر من قلبك لأنك في معظم الأوقات عملي. اجعل شريكك يشعر بالخصوصية من خلال التعبير عن مشاعرك له. يميل الثور إلى التشبث بماضيهم أكثر مما ينبغي. العيش في الماضي يمكن أن يؤذي فقط ، لذا حرر الأمتعة واعطي الحب وتقبله.


ألوان حظك: بلور أخضر ، وردي ، أبيض

الجوزاء

Geminis هي فراشات اجتماعية وكتاب مفتوح. أنت بحاجة إلى البقاء على الأرض ومنع نفسك من التأثر بالآخرين. هناك فرص أن يكون شريكك غير آمن ، لذا تأكد من أنك تظل مخلصًا وتعبر عن حبك.

ألوانك المحظوظة: الأصفر الفاتح والأخضر والوردي والأبيض

سرطان

السرطان ، يبدو أنك عاطفي بشكل مفرط عندما يتعلق الأمر بالعلاقة. إخفاء مشاعرك وعدم التعبير عن مشاعرك لشريكك سيخلق افتراضات من شأنها أن تؤدي إلى الإفراط في التفكير والطاقات غير الصحية. من المهم أن تخبر عقلك أنه ليس عليك أن تتأثر بسبب تصور الآخرين.

ارتدي حجر القمر وكريستال الرودونيت
ألوانك المحظوظة: الأبيض والرمادي والفضي والأخضر

العذراء

توقف عن البحث عن الكمال. امنح شريكك استراحة أو بالأحرى خطط لرحلة قصيرة وأعد تنشيط أنفسكم لاستعادة الحب والتفاهم.

ارتدي Green Aventurine و Amethyst Crystal
ألوانك المحظوظة: الأزرق والأخضر والأصفر الفاتح

الميزان

غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلًا في الالتزام بعلاقة مما يجعل شريكك يشعر بالقلق ويفقد الثقة. أنت تعرف بالتأكيد كيفية إرضاء شريكك أو جذبهم. أنت بحاجة إلى التوقف عن التفكير والبدء في اتخاذ الإجراءات. عبر عن حبك لشريكك واجعل علاقتك قوية.

ارتدي اللازورد والكوارتز الشفاف والكريستال اللابرادوريت
ألوانك المحظوظة: الأبيض والأزرق الفاتح

العقرب

العقرب هم شركاء محبون. إنهم مليئون بالثقة ، لكنهم في بعض الأحيان يبدو مثل الغطرسة. أنت بحاجة لمنح شريكك الحرية وفرصة العيش دون قيود. أنت بحاجة إلى موازنة علاقتك بالحب والمساحة والرعاية والتفاهم.

ارتدي Rhodochrosite و Smoky Quartz Crystal
ألوانك المحظوظة: الأبيض والأحمر

برج القوس

تحتاج إلى البقاء على الأرض ؛ الولاء يمكن أن ينقذ علاقتك فقط. الصدق هو مفتاح أي علاقة جيدة وقوية. افعل ما تلتزم به. جلب الحب في علاقتك. خطط لموعد رومانسي مع شريكك وعبر عن مشاعرك.

ارتدي Green Aventurine و Smoky Quartz Crystal
ألوانك المحظوظة: الأصفر الداكن والبرتقالي والأزرق

الجدي

من الجيد أن تكون مدمنا على العمل ، لكن عليك أن توازن بين حياتك الشخصية والمهنية. لا يجب أن يقلق الشركاء لأنهم يأخذون الالتزام بجدية ويخلصون.

ارتدي Moonstone و Rhodochrosite Crystal ألوانك
المحظوظة: الأسود أو الأرجواني

الدلو

تحتاج إلى احترام وجهة نظر شريكك. احتضن علاقتك وخطط لرحلة قصيرة لإعادة الحب. الأفضل لم يأت بعد. سترى أشياء مستحيلة تصبح ممكنة.

ارتدي الأخضر الأفينتورين والكريستال الجمشت
ألوانك المحظوظة: الأزرق الفاتح والأرجواني

برج الحوت

عليك أن تتوقف عن أن تكون عاطفيًا جدًا وأن توازن بين حياتك الشخصية والمهنية. حان الوقت لإجراء مناقشة التزام طويل الأمد مع شريكك. ثق بحدسك. لا تحتاج دائمًا إلى التضحية بالنفس لمن تحب. يجب أن يكون لديك اتصال واضح وجاد للتخلص من الإفراط في التفكير.

ارتدي الكوارتز الوردي وكريستال حجر القمر
ألوانك المحظوظة: الأصفر والبرتقالي
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