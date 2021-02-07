اختر الطريقة الصحيحة .. كيف تستمتع بعيد الحب على حسب برجك

اذا كنت تحاول قضاء اسبوع مختلف في عيد الحب يمكنك ان تبدأ في التفكير بطريقة تناسب برجك لاستمتاع مع حبيبك بشكل سليم علي حسب ماتقول لك الابراج

سيساعدك الحديث الإيجابي مع النفس على التخلص من الفوضى في عقلك وسيساعدك على تجاوز وضعك الحالي ، والذي قد يتراوح من قلة الصبر إلى الإحباط الذي قد يؤدي إلى الجدال. سوف يساعد التأمل على زيادة الصبر في داخلك. حافظ على رطوبتك.

سيساعدك الحديث الإيجابي مع النفس على التخلص من الفوضى في عقلك وسيساعدك على تجاوز وضعك الحالي ، والذي قد يتراوح من قلة الصبر إلى الإحباط الذي قد يؤدي إلى الجدال. سوف يساعد التأمل على زيادة الصبر في داخلك. حافظ على رطوبتك.

الثور





من المهم أن تفكر وتشعر من قلبك لأنك في معظم الأوقات عملي. اجعل شريكك يشعر بالخصوصية من خلال التعبير عن مشاعرك له. يميل الثور إلى التشبث بماضيهم أكثر مما ينبغي. العيش في الماضي يمكن أن يؤذي فقط ، لذا حرر الأمتعة واعطي الحب وتقبله.









ألوان حظك: بلور أخضر ، وردي ، أبيض





الجوزاء





Geminis هي فراشات اجتماعية وكتاب مفتوح. أنت بحاجة إلى البقاء على الأرض ومنع نفسك من التأثر بالآخرين. هناك فرص أن يكون شريكك غير آمن ، لذا تأكد من أنك تظل مخلصًا وتعبر عن حبك.





ألوانك المحظوظة: الأصفر الفاتح والأخضر والوردي والأبيض





سرطان





السرطان ، يبدو أنك عاطفي بشكل مفرط عندما يتعلق الأمر بالعلاقة. إخفاء مشاعرك وعدم التعبير عن مشاعرك لشريكك سيخلق افتراضات من شأنها أن تؤدي إلى الإفراط في التفكير والطاقات غير الصحية. من المهم أن تخبر عقلك أنه ليس عليك أن تتأثر بسبب تصور الآخرين.





ارتدي حجر القمر وكريستال الرودونيت

ألوانك المحظوظة: الأبيض والرمادي والفضي والأخضر



