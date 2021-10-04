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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالحكمة فى التصرف وتدبر الأمور إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 4 أكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام 
 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 4أكتوبر فإن ذلك يعني  أن لديك ميلا دائما للتطور والتعلم، وتبحث عن سبل التقدم وزيادة مداركك.. أنت محب للتميز وتشعر دائما بحاجة ملحة للحركة، لكن قد تميل للعصبية وعليك أن تتحكم في ذلك.

نصيحة الابراج

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 4 أكتوبر تقول له فيها إن عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:


يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

 تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت.. لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.


حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

القمر بمنزلك الثاني عشر والأمر يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مواليد مواليد الأبراج الهوائية مواليد يوم 4 أكتوبر خبيرة الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 4 أكتوبر

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