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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22-9-2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

على صعيد العمل ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. إذا قمت بعمل ما ، فيمكنك التقدم ، خاصة بالنسبة للأشخاص العاملين في القطاع الخاص  

برج الثور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 20 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يمكن للأشخاص الذين يحاولون الحصول على وظيفة حكومية أن يحققوا نجاحًا جيدًا

برج الجوزاء

هذه المرة لن تكون جيدة بالنسبة لك على صعيد الأسرة. قد يتدهور جو منزلك خلال هذه الفترة. 

برج السرطان

من الناحية المالية ، سيكون هذا الأسبوع متوسطًا بالنسبة لك. إذا كنت تخطط لشراء أي عنصر ثمين

برج الاسد

بالحديث عن عملك ، قد يزيد عبء العمل على الموظفين. خلال هذا الوقت ، سيكون ضغط رئيسك وكبار السن أكثر عليك. في مثل هذا الموقف، عليك أن تكمل كل عملك بعقل ذكي وهادئ للغاية.

برج العذراء

ستحصل على فرصة لقضاء وقت كافٍ مع أفراد العائلة خلال هذا الوقت. خلال هذا الوقت يمكن أيضًا حل أي مشكلة محلية.

برج الميزان

 ستكون حالتك المالية على ما يرام. ستبذل قصارى جهدك لتسوية أي ديون عائلية قديمة. بالحديث عن صحتك ، فأنت بحاجة إلى التركيز على رفع مناعتك

برج العقرب

 قد تقضي معظم وقتك في زيارة الأطباء والمستشفيات. ننصحك بالعناية الجيدة بحبيبك. سيكون هذا الأسبوع مكلفًا للغاية بالنسبة لك من حيث المال. إذا أنفقت أكثر مما تحتاج دون تفكير ، فقد تقع في مشكلة.

برج القوس

يمكن التخلص من همومك الكبيرة. على الصعيد المالي ، سيكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. سيكون دخلك جيدً

برج الجدي

سيكون هذا الأسبوع أفضل بالنسبة لك. هناك احتمال قوي لزيادة رأس المال المتراكم. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فهناك احتمال قوي للحصول على فائدة مزدوجة من أي استثمار تم إجراؤه في الماضي. 

برج الدلو

فهناك احتمال قوي للحصول على فائدة مزدوجة من أي استثمار تم إجراؤه في الماضي. سيكون هذا الأسبوع صعبًا إلى حد ما بالنسبة للموظفين

برج الحوت

حاول زيادة علاقتك بأفراد الأسرة ، خاصة إذا أعطيت الوقت الكافي للوالدين. . إذا كانت صحة والدك ليست جيدة ، فعليك الاعتناء به جيدًا. 

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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