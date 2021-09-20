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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 20 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 20- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4
صحيا وعاطفيا: عليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.
مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك وانتبه لحقوقك

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5
 مهنيا وماليا:  تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7
  .عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بذهن صافي وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.
مهنيا: تغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد

برج الاسد

 من 23/7 إلى 22/8
 مهنيا وماليا: عليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.
عاطفيا: اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9
 مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.
عاطفيا: إذا كنت متزوج حاول أن تهدأ وأن تصبر للغد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الميزان

من 22/9 إلى 23/10
 مهنيا وصحيا: عليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية

برج العقرب

 من 23/10 إلى 22/11
 اجتماعيا وعاطفيا:  الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.
ماليا ومهنيا: اليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، فقط لا تعلن أفكارك وخططك

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12
 مهنيا وعائليا: برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك

برج الجدي


من 22/12 إلى 20/1
 مهنيا وعائليا: ستتمتع بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب وتدير العقول بلباقتك.
عاطفيا واجتماعيا: قريبا ستقوم بخطوة جريئة


برج الدلو


من 21/1 إلى 19/2
 مهنيا وماليا:عليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.
عاطفيا: ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك، وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3
 مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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