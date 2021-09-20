حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 20 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 20- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

صحيا وعاطفيا: عليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.

مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك وانتبه لحقوقك

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

.عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بذهن صافي وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.

مهنيا: تغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: عليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

عاطفيا: اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

عاطفيا: إذا كنت متزوج حاول أن تهدأ وأن تصبر للغد

برج الميزان

من 22/9 إلى 23/10

مهنيا وصحيا: عليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا وعاطفيا: الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ماليا ومهنيا: اليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، فقط لا تعلن أفكارك وخططك

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وعائليا: برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك

برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وعائليا: ستتمتع بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب وتدير العقول بلباقتك.

عاطفيا واجتماعيا: قريبا ستقوم بخطوة جريئة



برج الدلو



من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا:عليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

عاطفيا: ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك، وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة