حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 19 ايلول (سبتمبر) 2021 لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل



مهنياً: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

عاطفياً: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجدداً

صحياً: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها



برج الثور



مهنياً: يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل

عاطفياً: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك

صحياً: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسياً وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل

برج الجوزاء



مهنياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية

عاطفياً: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة

صحياً: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعو

برج السرطان

مهنياً: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً

عاطفياً: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصاً أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة

صحياً: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها

برج الاسد



مهنياً: يحذرك الفلك من بعض المتاعب التي قد تظهر، لأن ذيولها طويلة ومريرة

عاطفياً: تكون ملزماً تحقيق معظم رغبات الشريك، وإن كان بعضها صعب التحقيق نوعاً ما

صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة

برج العذراء



مهنياً: الاتصال بأشخاص مؤثرين في العمل، يساعدك في تحقيق مشاريعك التي رسمتها منذ مدة قصيرة

عاطفياً: يمنحك الحبيب فرصة ذهبية للخروج من الروتين في علاقتك به

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة أسبوعياً، فهذا يفيد صحتك كثيراً

:برج الميزان



مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً

عاطفياً: لا تكن فظاً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

صحياً: لا تتوقف فجأة عن ممارسة المشي يومياً، فهي الحل الوحيد للتخلص من آلام الظهر والرقبة

برج العقرب



مهنياً: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني

عاطفياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً وتظهر حساً كبيراً جداً بالمسؤولية

صحياً: لا تتكل على الأدوية فقط لتشفى من مرضك، بل عليك أن تتسلح بالتفاؤل أيضا

برج القوس



مهنياً: يأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية، لكي يضفي سحراً على يومك ويولّد تناغماً في سمائك

عاطفياً: كن صبوراً ولا تدهور حياتك العاطفية بعدما عملت جاهداً لإنجاحها

صحياً: اختيار الطعام المغذّي يعدّ خطوة للأمام، من أجل حياة صحية أفضل

برج الجدي



مهنياً: أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك إلى أقصى حد، فهو يستحق منك التضحية الكبيرة

صحياً: خفف من تناول المشروبات الغازية مع الطعام فهي مضرّة للمعدة

برج الدلو



مهنياً: يشهد هذا اليوم بعض الأحداث الجميلة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة مميزة، فكن جاهزاً لذلك

عاطفياً: لا تستغل عامل الضعف لدى الشريك وهو طيبة قلبه للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ أوامرك

صحياً: تكون متشوقاً للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي حرمتك منها

برج الحوت



مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم

عاطفياً: تغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة وابدأ صفحة جديدة

صحياً: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك