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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4
  سيظل ضغط مديرك عليك. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بإكمال كل عملك بعقل هادئ. تحتاج إلى تجنب التسرع والذعر.

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5
ستكون حالتك المالية جيدة. لن يكون هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالمال خلال هذه الفترة. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 13 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6
 

بالحديث عن العمل ، سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لرجال الأعمال في مجال الأخشاب. سوف ينمو عملك بسرعة خلال هذه الفترة.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7
  خلال هذا الوقت سيكون جو منزلك جيدًا جدًا. سيبقى الحب في العلاقة مع الأحباء. سيكون هذا الأسبوع متوسطًا بالنسبة لك من حيث المال.

برج الاسد

 من 23/7 إلى 22/8
  إذا كنت غير متزوج وترغب في الزواج عن طريق الحب ، فيمكنك الحصول على موافقة أفراد الأسرة. 

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9
سوف ينمو عملك بسرعة خلال هذه الفترة.

برج الميزان

من 22/9 إلى 23/10
 من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع تحديًا إلى حد ما بالنسبة للموظفين. قد تتدهور العلاقة مع الزملاء ورئيسك في العمل. خلال هذه الفترة لن تتمكن من التركيز بشكل صحيح على عملك

برج العقرب

 من 23/10 إلى 22/11
سيكون هناك حب بين أفراد منزلك. ستزيد الرومانسية  في علاقتك بزوجتك

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12
 من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مثيرًا للجدل إلى حد ما من حيث الحب. أنت بحاجة إلى احترام مشاعر شريكك. 

برج الجدي


من 22/12 إلى 20/1
 سيكون هذا الأسبوع محظوظًا جدًا للطلاب ، وخاصة الأشخاص الذين يدرسون الهندسة والذين يمكنهم الحصول على نتائج جيدة من عملهم الشاق.  


برج الدلو


من 21/1 إلى 19/2
 ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. إذا كنت تعيش الآن في أسرة مشتركة ، فسيكون هناك حب ووحدة بين أفراد منزلك. ستزيد الحلاوة في علاقتك بزوجتك

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3
 هناك احتمالية قوية للنجاح للأشخاص الذين يحاولون الحصول على وظيفة حكومية .

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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