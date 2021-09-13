حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 13 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 13/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: تستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.
مهنيا واجتماعيا: يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: عليك أنتنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.
عاطفيا: وجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: عليك أن تتحكم في إظهار غضبك، وابحث عن الأصلح وانتبه لحقوقك
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
ماليا ومهنيا: إذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك مشكلة منزلية أو عاطفية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف
برج الاسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: أحرص على تقوية مركزكفى مجال العمل ، ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.
مهنيا وماليا: اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.
برج الميزان
من 22/9 إلى 23/10
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين، وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.
مهنيا: عطارد في برجك يساعدك على الانطلاق نحو آفاق جديدة، وبمثابرتك تحقق نجاحا.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: من المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا: لا تتسرع في أقوالك.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا: عليك عرض اقتراحاتك بثقة فلن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويعدك ذلك بتطورات إيجابية
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.
مهنيا: تقوم بتنمية أعمال وقد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: الفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.