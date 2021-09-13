حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 13 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 13/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.



برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: تستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.

مهنيا واجتماعيا: يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: عليك أنتنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

عاطفيا: وجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6



عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: عليك أن تتحكم في إظهار غضبك، وابحث عن الأصلح وانتبه لحقوقك

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

ماليا ومهنيا: إذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك مشكلة منزلية أو عاطفية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: أحرص على تقوية مركزكفى مجال العمل ، ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.

مهنيا وماليا: اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

برج الميزان

من 22/9 إلى 23/10

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين، وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

مهنيا: عطارد في برجك يساعدك على الانطلاق نحو آفاق جديدة، وبمثابرتك تحقق نجاحا.

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: من المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

عاطفيا: لا تتسرع في أقوالك.

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: عليك عرض اقتراحاتك بثقة فلن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويعدك ذلك بتطورات إيجابية

برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني



برج الدلو



من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: القمر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.

مهنيا: تقوم بتنمية أعمال وقد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: الفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.