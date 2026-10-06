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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل السعودية والإمارات المتوقع لمباراة نهائي كأس الخليج العربي

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية والعربية للمواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية ونظيره الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، حيث يسعى المنتخبان لإنهاء مشوارهما في البطولة بالتتويج باللقب.

موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27

تقام مباراة السعودية والإمارات في نهائي «خليجي 27» في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة الخليجية.

ويبحث المنتخبان عن حسم المباراة لصالحه والتتويج بكأس الخليج، بعد مشوار ناجح قادهما إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لنهائي خليجي 27

يمكن متابعة مباراة السعودية والإمارات في نهائي «خليجي 27» عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي:

الرياضية السعودية.
الكأس القطرية.
أبوظبي الرياضية.

تشكيل الامارات المتوقع 

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: لوكاس بيمنينتا - روبين كانيدو - ماركوس ميلوني - علاء الدين زهير.

خط الوسط الدفاع: عصام فايز - مامادو كوليبالي - جوليرمي بالا  -علي صالح - لوران بيريرا.

الهجوم: عثمان كامارا.

تشكيل السعودية المتوقع 

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: متعب الحربي - محمد محزري - عبدالإله العمري - جهاد ذكري.

الوسط: صالح أبو الشامات - محمد كنو - ناصر الدوسري.

الهجوم: فراس البريكان - سلطان مندش - حسان تمبكتي.

حكم مباراة السعودية والإمارات

أسندت مهمة إدارة نهائي «خليجي 27» إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، بينما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد الكويتي سعود الشمالي حكمًا خامسًا، ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية.

ويتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد «VAR»، ويعاونه الهولندي أروين بلانك، بينما يتولى البحريني إسماعيل حبيب مهمة المساعد الثاني لحكم الفيديو.

ويقوم العماني إبراهيم الحوسني بدور مقيم الحكام خلال المباراة النهائية.

منتخب السعودية كأس الخليج العربي خليجي 27 السعودية والإمارات نهائي خليجي 27

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