قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي: روح أكتوبر مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من المجموعات إلى النهائي.. كيف وصلت السعودية والإمارات إلى قمة خليجي 27؟

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
محمود أحمد

وصل منتخبا السعودية والإمارات إلى المحطة الأخيرة في منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» بعدما تجاوز كل منهما مراحل البطولة بنجاح ليضربا موعدًا في المباراة النهائية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في مواجهة تجمع بين صاحب الأرض والطامح إلى استعادة اللقب والضيف الذي يبحث عن تتويج يعيد أمجاده الخليجية.

السعودية.. العلامة الكاملة والطريق الأصعب

بدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بصورة مثالية بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة محققًا ثلاثة انتصارات متتالية أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وافتتح «الأخضر» مشواره بالفوز على الكويت بهدف دون رد قبل أن يواصل نتائجه القوية بالتغلب على عمان بثلاثة أهداف نظيفة ثم حسم مواجهته أمام العراق بهدفين دون مقابل ليجمع 9 نقاط كاملة ويتربع على صدارة المجموعة.

ولم يكن التفوق السعودي مقتصرًا على حصد النقاط إذ ظهر الفريق بصورة دفاعية قوية للغاية ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات ليبعث برسالة واضحة إلى منافسيه بشأن قدرته على التعامل مع المواجهات الكبيرة.

وفي الدور نصف النهائي اصطدم المنتخب السعودي بنظيره القطري في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي وفشل خلالها أي من الفريقين في هز الشباك طوال الوقت الأصلي والإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ونجح «الأخضر» في حسم ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 ليحجز مقعده في المباراة النهائية بعدما حافظ أيضًا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي.

ورغم الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال البطولة والتي كان من أبرزها استبعاد الحارس نواف العقيدي إلى جانب غياب حسن كادش وعلاء آل حجي تمكن المنتخب السعودي من تجاوز الظروف الصعبة والوصول إلى النهائي.

الإمارات.. صدارة قوية وحسم أمام عمان

على الجانب الآخر خاض المنتخب الإماراتي مشواره في خليجي 27 بطريقة مختلفة لكنه نجح في الوصول إلى النتيجة نفسها بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحقق «الأبيض» انتصارين خلال دور المجموعات إلى جانب تعادل ليحسم صدارة المجموعة ويؤكد قدرته على المنافسة خاصة مع امتلاكه خطًا هجوميًا نجح في تسجيل 8 أهداف مقابل هدف واحد فقط استقبلته شباكه.

هذا التوازن بين الهجوم والدفاع منح المنتخب الإماراتي دفعة قوية قبل الأدوار الإقصائية ليصل إلى نصف النهائي بثقة كبيرة.

وفي الدور قبل النهائي واجه المنتخب الإماراتي نظيره العماني في مباراة اتسمت بالندية والحذر إلا أن «الأبيض» نجح في تسجيل هدف وحيد كان كافيًا لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وبذلك أصبح المنتخب الإماراتي على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب كأس الخليج بعدما كان آخر تتويج له في نسخة 2013.

النهائي.. صدام بين دفاع السعودية وطموح الإمارات

ويكشف مشوار المنتخبين عن تقارب واضح قبل المواجهة النهائية فالسعودية لم تستقبل أي هدف طوال البطولة بينما اهتزت شباك الإمارات مرة واحدة فقط.

وبينما يعتمد المنتخب السعودي على التنظيم الدفاعي والخبرة وعاملي الأرض والجمهور يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة مدفوعًا برغبة قوية في التتويج خصوصًا مع بداية تجربة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

وبعد أربعة انتصارات سعودية وتعادل إماراتي وانتصارين في دور المجموعات ثم نجاح المنتخبين في عبور نصف النهائي أصبح كل شيء جاهزًا لمواجهة أخيرة ستحدد بطل خليجي 27 وتمنح أحد المنتخبين فرصة إنهاء سنوات الانتظار والعودة إلى منصة التتويج.

منتخبا السعودية والإمارات كأس الخليج العربي خليجي 27 ملعب الإنماء السعودية المنتخب السعودي الإمارات الكويت عمان العراق المنتخب الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. جهود متنوعة بنصر النوبة لتحسين خدمات مياه الشرب ومتابعة المشروعات

الحملة

الكشف على 1522 مواطنًا بـ6 عيادات تخصصية ضمن القافلة الطبية بمدينة المستقبل

جهود متنوعة

جهود تطوير منظومة الإنارة العامة بكوم أمبو في أسوان

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد