من المجموعات إلى النهائي.. كيف وصلت السعودية والإمارات إلى قمة خليجي 27؟

وصل منتخبا السعودية والإمارات إلى المحطة الأخيرة في منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» بعدما تجاوز كل منهما مراحل البطولة بنجاح ليضربا موعدًا في المباراة النهائية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في مواجهة تجمع بين صاحب الأرض والطامح إلى استعادة اللقب والضيف الذي يبحث عن تتويج يعيد أمجاده الخليجية.

السعودية.. العلامة الكاملة والطريق الأصعب

بدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بصورة مثالية بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة محققًا ثلاثة انتصارات متتالية أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وافتتح «الأخضر» مشواره بالفوز على الكويت بهدف دون رد قبل أن يواصل نتائجه القوية بالتغلب على عمان بثلاثة أهداف نظيفة ثم حسم مواجهته أمام العراق بهدفين دون مقابل ليجمع 9 نقاط كاملة ويتربع على صدارة المجموعة.

ولم يكن التفوق السعودي مقتصرًا على حصد النقاط إذ ظهر الفريق بصورة دفاعية قوية للغاية ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات ليبعث برسالة واضحة إلى منافسيه بشأن قدرته على التعامل مع المواجهات الكبيرة.

وفي الدور نصف النهائي اصطدم المنتخب السعودي بنظيره القطري في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي وفشل خلالها أي من الفريقين في هز الشباك طوال الوقت الأصلي والإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ونجح «الأخضر» في حسم ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 ليحجز مقعده في المباراة النهائية بعدما حافظ أيضًا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي.

ورغم الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال البطولة والتي كان من أبرزها استبعاد الحارس نواف العقيدي إلى جانب غياب حسن كادش وعلاء آل حجي تمكن المنتخب السعودي من تجاوز الظروف الصعبة والوصول إلى النهائي.

الإمارات.. صدارة قوية وحسم أمام عمان

على الجانب الآخر خاض المنتخب الإماراتي مشواره في خليجي 27 بطريقة مختلفة لكنه نجح في الوصول إلى النتيجة نفسها بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحقق «الأبيض» انتصارين خلال دور المجموعات إلى جانب تعادل ليحسم صدارة المجموعة ويؤكد قدرته على المنافسة خاصة مع امتلاكه خطًا هجوميًا نجح في تسجيل 8 أهداف مقابل هدف واحد فقط استقبلته شباكه.

هذا التوازن بين الهجوم والدفاع منح المنتخب الإماراتي دفعة قوية قبل الأدوار الإقصائية ليصل إلى نصف النهائي بثقة كبيرة.

وفي الدور قبل النهائي واجه المنتخب الإماراتي نظيره العماني في مباراة اتسمت بالندية والحذر إلا أن «الأبيض» نجح في تسجيل هدف وحيد كان كافيًا لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وبذلك أصبح المنتخب الإماراتي على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب كأس الخليج بعدما كان آخر تتويج له في نسخة 2013.

النهائي.. صدام بين دفاع السعودية وطموح الإمارات

ويكشف مشوار المنتخبين عن تقارب واضح قبل المواجهة النهائية فالسعودية لم تستقبل أي هدف طوال البطولة بينما اهتزت شباك الإمارات مرة واحدة فقط.

وبينما يعتمد المنتخب السعودي على التنظيم الدفاعي والخبرة وعاملي الأرض والجمهور يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة مدفوعًا برغبة قوية في التتويج خصوصًا مع بداية تجربة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

وبعد أربعة انتصارات سعودية وتعادل إماراتي وانتصارين في دور المجموعات ثم نجاح المنتخبين في عبور نصف النهائي أصبح كل شيء جاهزًا لمواجهة أخيرة ستحدد بطل خليجي 27 وتمنح أحد المنتخبين فرصة إنهاء سنوات الانتظار والعودة إلى منصة التتويج.