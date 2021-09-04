حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل



مهنياً ودراسياً

لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، و: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، وايضاً لا يجب أن يكون المعيار الأول لاختيارك العمل الملائم لك هو المردود المالي، هناك الكثير من الأمور يجب أن تكون ذات أولولية بالنسبة إليك.

عاطفياً واجتماعياً

للاعزب : حاول ان تسيطر على مشاعرك قدر الإمكان وتتحكم فى طبيعتك الرومانسية , للمرتبط : لا تعكر صفو الأجواء مع الشريك، مهما ضغطت عليك الظروف اليوم والفترة المقبلة

صحياً

لاتهمل امورك الصحية كي لاتنعكس عليك نتائج وخيمة . الرياضة هي عماد الصحة الوافرة واللياقة البدنية العالية، لذلك لا تفرط في ممارسة الرياضة بشكل منتظم. اذا استطعت

#الثور



مهنياً ودراسياً

كل ما تحتاج إليه هو جرعة من الإيمان بالنفس وبالرغبة في النجاح، ويجب أن تكون تلك الرغبة مستمرة بشكل كامل طوال الوقت.

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : حاول الخروج مع عائلتك اليوم الى بعض الاماكن العامة , فانت تشعر بروتين الحياة الممل منذ فترة , الاعزب : إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.

صحياً

تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد , قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك. و تجنب قدر الإمكان الأماكن المزدحمة





#الجوزاء



مهنياً ودراسياً

تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانة الأشخاص عندك، الوقوف بجانب الأصدقاء فى مجال العمل لن يفيد دائماً , حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل.

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : قد يكون اليوم هادئا بالنسبة لك يا عزيزي الجوزاء ، والاجواء حولك مطمئنة تشعر بان عبء الايام التي مضت قد مرت واليوم هو يوم النقاهة , الاعزب : الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك

صحياً

السعادة النفسية يمكن أن تأتي من الحالة الجسدية السليمة، يجب أن تضع هذا الأمر في اعتبارك وأن تعرف أن أي شيء تقوم به في سبيل تحسين حالتك الصحية سيؤثر بشكل إيجابي على حالتك المعنوية كل يوم وستشعر بالنشاط الذي يمكنك من القيام بكل ما تحبه وتريد القيام به.

#السرطان



مهنياً ودراسياً

ما تزال تشق الطريق باتجاه ما تريد، يوجد لديك عدة اهداف لفعلها هذا اليوم، لكن عليك بالاسراع لان فترة النهار قد تعطيك الدعم والمساندة

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : تحتاج إلى المرونة فى التفكير والتخلى عن التشبث بالرأى فى المواقف التى لا تحتاج إلا لبعض من الذكاء والمرونة , للاعزب : لا تكن غامضًا في حديثك مع الطرف الآخر في بداية التعارف بينكما، الغموض ليس مطلوبًا لان الزمن يكشف كل شيء

صحياً

حاول ان لاتهمل شيء من الاغذية والمهم التنوع لكي تحصل ع فيتامينات منوعة تقوي مناعاتك , لاتنسى شرب المياه بكميات وافرة فترة المساء





#الأسد



مهنياً ودراسياً

أسعى لتطوير معارفك العلمية , إن الحظ سيكون حليفك وستتمكن من تحقيق النجاح، لكن اعلم أنك تحتاج إلى مجهود ضخم لتتمكن من تحقيق ما تريده

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : ما أنصحك به فحاول أن تتجنب الخلافات أو القطيعة نتيجة حساسية أو عصبية أو قرار متسرع , الاعزب : هناك الكثير من اللحظات الجميلة في حياتك مع شريكك، استغل هذه اللحظات في حل المشاكل والخلافات التي قد تعترض طريقكما.

صحياً

لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك احد ، استرح بعض الشيء، وتجنب الصخب والضغوط اليومية





#العذراء



مهنياً ودراسياً

لديك جاذبية شخصية كبيرة جدًا، استغل هذه الجاذبية في إقامة علاقات اجتماعية في محيط عملك الحالي. هناك الكثير من المهام التى فى انتظارك عليك أن تبادر الى اكمالها اليوم او غداً ولاتدع الكسل او الخمول يتسلل اليك

عاطفياً واجتماعياً

للاعزب : ربما يكون اليوم مناسبًا لتتقرب أقرب من الشخص الذي تشعر بالإعجاب تجاهه، أنت تعرف أن هذا الشخص هو الأكثر مثالية بالنسبة لك , للمرتبط : تصالح مع نفسك، هذه هي النصيحة التي عليك أن تضعها في اعتبارك بشكل أساسي في المرحلة المقبلة.

صحياً

يجب أن تقلع عن التدخين إذا كنت مدخن وحاول ان تحافظ على صحتك قدر الإمكان , وستكون السعادة هى رفيقك , لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك





#الميزان



مهنياً ودراسياً

هذا اليوم مهم جداً وقد يحمل إليك نجاحاً باهراً شرط التعامل مع من حولك بهدوء وحكمة ومسؤولية , ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

عاطفياً واجتماعياً

من الضرورى أن تتعامل مع الأمور الصعبة بحكمة أكثر من المعتاد، كذلك عليك أن تعرف أن الأمور التى ستتغير كثيرا وتؤثر بشكل كبير على حياتك العاطفية , لاتتسرع اليوم وفكر جيداً بكل مايدور في ذهنك من افكار

صحياً

لابأس اليوم بنزهة او بعض الراحة فهي تعود على صحتك بالنفع والعافية لكن احذر التوقعات تشير الى طقس متقلب وحار بعض الشيء , لا توجد أدوية سحرية حافظ ع صحتك جيداً





#العقرب



مهنياً ودراسياً

تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، يوم رائع جدًا لرسم معالم مستقبلك المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة.

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : الاستماع إلى الحبيب اليوم هو مايدوعك الفلك القيام به , اطرح افكارك وناقش بكل شيء , حدثه قليلاً عن المستقبل الذي تحلم به معه , المرتبط : لا تحاسب شريكك على ما يبدر منه في أوقات الغضب، فأنت مثله في الكثير من الأوقات تتفوه بأشياء ما كان لك أن تتفوه بها.

صحياً

الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها , قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات مساءاً، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان , وانتبه لرشاقتك

#القوس



مهنياً ودراسياً

لا تسمح لاحد بأن يشتتك ولا ترتبك إن وقعت فى الأخطاء وحاول تداركها بسرعة. تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني، الوقت من ذهب فاستغله

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : الظروف تعمل لصالحك فى الفترة المقبلة فحاول أن تستغل ذلك فى المزيد من الانجازات والتقرب العاطفي , المرتبط المتزوج : عليك الكثير من المسئولية في حياتك الزوجية الآن، والأمر غير مناسب لنزوات وطيش الشباب.

صحياً

حاول أن تعتنى بصحة عينيك وتتجنب التحديق فى الشاشات لوقت طويلة، وتناول الأطعمة التى تعزز البصر مثل الجزر والشمام والمشمش. ومن يعاني من البدانة نصيحة الفلك : بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها

#الجدي



مهنياً ودراسياً

حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.

عاطفيا واجتماعياً

المرتبط : يوم رائع جدًّا ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في امور واشياء بعزيمة وتفاؤل. , الاعزب : استمع إلى ما يقوله الشريك قبل أن تصدر حكمك عليه وابتعد عن العصبية الزائدة.

صحياً

فكر بشكل صحي، وعش بشكل صحي، سترى الحياة وردية أمامك. لا تنهك نفسك كثيراً في الصغيرة والكبيرة





#الدلو



مهنياً ودراسياً

عليك العلم أن الحفاظ على الوقت والجهد فى العمل هو طريقك الأفضل لتحقيق النجاح. عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع

عاطفيا واجتماعياً

المرتبط : القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، ناقش شريكك في كل مايدور في ذهنك , هذه حياتكما معاً , وحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحًا من الهموم والمشاكل . الاعزب: من الأفضل تقديم تنازلات خفيفة لتخطي بعض العثرات بشكل عام يوم عاطفي جيد

صحياً

تأكد من احتواء وجباتك الغذائية على كل ما يحتاج إليه جسمك من مغذيات حتى لا تصاب بالمرض.

#الحوت



مهنياً ودراسياً

انت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد.

عاطفيا واجتماعياً

المرتبط : احذر من تقلبات شريكك العاطفية في الفترة المقبلة، شريكك يحتاج إلى التعامل معه بحرص قد تكون الظروف ضاغطه , الاعزب : لديك الكثير من المزايا، لكن الطرف الآخر لا يراها فيك، ربما يجب عليك البحث عن أسلوب آخر لامتلاك قلبه.

صحياً

لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل حاول تشارك به مع الآخرين , فكما يقول المثل الجنة بدون ناس لاتداس